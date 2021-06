Mort d'un ado à St-Nicéphore : la consternation parmi les jeunes

C'est encore la consternation à la suite de l'accident qui a coûté la vie à un adolescent de 17 ans durant le week-end dans le secteur St-Nicéphore à Drummondville. Alex Farcelais est décédé alors qu'il était le passager avant d'une voiture qui a percuté un arbre près de l'intersection des rues Clair et Grande-Allée dans la nuit de vendredi à samedi.

Les quatre autres jeunes qui prenaient place dans le véhicule ont aussi subi des blessures, mais s'en sont sorties.

Éric Beaupré - Vingt 55

Le conducteur a été appréhendé relativement aux facultés affaiblies au volant alors que la fatigue pourrait aussi être en cause. L'enquête conjointe de la Sûreté du Québec et du coroner Yvon Garneau se poursuit.

Le lieu de l'accident est devenu un lieu de recueillement pour plusieurs jeunes durant la fin de semaine. Plusieurs sont venus déposé des gerbes de fleurs ou sont restés assis de longue minutes tout près de l'arbre qui fut le théâtre du tragique accident.

Des résidents du secteur se sont aussi recueillis sur place.

Éric Beaupré - Vingt 55

Cet accident rappelle la tragédie qui avait coûté la vie à quatre adolsecents sur le boulevard Mercure en octobre 2010.

Le Centre de services scolaire des Chênes offre également son soutien aux familles décimées en plus de déployer des psychologues et autres ressources dans les divers établissements aujourd'hui (lundi).

« Dans un premier temps, nos meilleures pensées vont à la famille de la victime et à tous ses proches. Nous leur souhaitons toute la sérénité et tout le réconfort possibles pour surmonter cette tragédie innommable. Nous pensons aussi à ceux qui étaient en compagnie de la victime lors de l’accident, ainsi qu’à leurs familles. Eux aussi auront besoin de beaucoup de soutien.»

«L’heure est à la solidarité et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont directement affectés par ce drame et l’ensemble de notre communauté étudiante. Nous venons de perdre l’un des nôtres. Ces circonstances nous permettent de dire à nos jeunes que nous sommes là pour eux et que nous tenons à eux, plus que jamais…»

- Lucien Maltais, directeur général de CSS des Chênes