Mort sous un arbre à Ste-Brigitte-des-Saults

Un drame est survenu hier (mardi) en fin de journée sur une terre boisée près du 7e rang aux limites de Ste-Brigitte-des-Saults et St-Cyrille-de-Wendover.

Un homme de 82 ans est décédé alors qu'il s'adonnait à des activités de bûchage avec des proches.

La victime est morte sous le poids d'un arbre qui est tombé d'un tracteur durant son transport. Tout indique qu'il s'agit d'un décès accidentel selon Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec qui précise que les circonstances doivent être précisées.

ENQUÊTE CONJOINTE AVEC LE CORONER

Une enquête conjointe avec le coroner a été ouverte.

Plus de détails et l'identité de la victime devraient être dévoilés plus tard.