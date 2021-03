Mr. Puffs s'installe au Carrefour Super C à Drummondville

Les dents sucrées du grand Drummond seront ravies : Mr. Puffs s'installe au Carrefour Super C.

Le commerce devrait ouvrir ses portes en juillet prochain au 565, boulevard Saint-Joseph.

La Société de développement économique de Drummondville, par son secteur Commerces et Services, se réjouit de l'arrivée d'un nouveau joueur à Drummondville. La SDED précise qu'une quarantaine d'emplois seront créés dans la foulée de l'arrivée de Mr. Puffs à Drummondville.

Charm Racine, David Lapierre, Keven Chanthavong, et Giovanni Polifroni [courtoisie]

Jason D'Ascanio, copropriétaire de la nouvelle franchise.​ "Mr. Puffs est un véritable bar à desserts! En plus de nos succulents Puffs, nous servons des laits frappés, des cafés, des chocolats chauds, des boissons glacées ainsi que de la crème glacée. Nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise 100 % québécoise qui propose des produits de qualité. Les pâtisseries proposées chez Mr Puffs trouvent leur racine dans l'antiquité grecque et ne contiennent ni lait ni oeufs, ce qui les rend plus "légères. Les beignets d'origine grecque sont végétaliens."

Mr. Puffs Pastry Inc. est une entreprise montréalaise créée par son fondateur-propriétaire Billy Siounis. C'est le premier de son genre en Amérique du Nord à servir fièrement des Puffs chauds et frais (de leur vrai nom : loukoumades). Actuellement, on compte 25 succursales Mr. Puffs au Québec et en Ontario et une a aussi été inaugurée aux États-Unis.