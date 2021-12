MRC : transport collectif et la Forêt Drummond marqueront 2022

La prochaine année sera marquée par le développement du parc régional de la Forêt Drummond et du transport collectif dans la MRC.

Pour le parc, 2022 sera une année pour continuer la recherche de soutiens financiers afin de développer le site alors que plusieurs projets d'aménagement sont prévus, notamment des belvédères le long de la rivière St-François en plus de blocs sanitaires.

Le projet de transport collectif est en attente alors que l'idée serait de fournir un véhicule (type berline) qui répondrait aux demandes "à la carte" faites au préalable. Le tout servirait autant pour le transport adapté que général. Les élus ont décidé de reporter l'implantation, notamment pour préciser les tarifs et trouver les fournisseurs.

10 M $ DE BUDGET QUAOTEPARTS

La MRC vient de présenter un budget de près de 10 millions $ avec une hausse de près de 5 % des quoteparts des municipalités. Plus de 60 % de ce montant est consacré à la gestion des matières résiduelles.

Gracieuseté - MRC Drummond

On ne prévoit pas d'endettement pour financer les diverses initiatives alors que la MRC va moderniser ses serveurs en plus de fournir maintenant une ressource dédiée à l'urbanisme pour les municipalités de la région et une nouvelle agente axée sur les questions environnementales.

Le budget devra être approuvé officiellement à la prochaine séance du conseil des maires le 19 janvier prochain.