MTQ : 143M$ d'ici 2022 pour les routes du Centre-du-Québec

Québec investira près de 143M$ d'ici 2022 pour entretenir et améliorer le réseau routier au Centre-du-Québec.

De cette somme, 82,6M$ sont dédiés aux chaussées, 56,2M$ pour les structures et 3,8M$ pour l'amélioration de la sécurité du réseau routier.

André Lamontagne, député de Johnson et ministre de l'Agriculture et ministre responsable du Centre-du-Québec. " La région du Centre-du-Québec possède un vaste réseau routier qui est essentiel à notre développement économique et social. Ces investissements permettront d'améliorer nos déplacements, mais aussi de contribuer à la création et au maintien d'emplois."

PROJETS 2020-2022

Parmi les projets annoncés, on retrouve la reconstruction du pont d'étagement situé au-dessus de l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. La structure a dû être démolie en septembre dernier après avoir été heurtée par un fardier.

AUTRES TRAVAUX DANS DRUMMOND

Il y a aussi l'asphaltage de la route 143, sur 23 km, de l'autoroute 20 à Drummondville jusqu'à la limite nord de St-Pie-de-Guire en traversant St-Majorique et St-Bonaventure.

- Drummondville : Réfection des joints du pont des Voltigeurs, situé sur l'autoroute 20, au-dessus de la rivière St-François (2020-2021).

- St-Majorique/Drummondville : Asphaltage de la 143, entre la 20 et St-Bonaventure, et du boul. St-Joseph entre Drummondville et la route Tessier (2020-2021).

- Drummondville et Ste-Eulalie : Mise en place de haies brise-vent en bordure des autoroutes 20 et 55.

- L'Avenir : Asphaltage de l'autoroute 55, en direction sud, entre la route Caya et la limite d'Ulverton (préparation en 2020-2021 / travaux en 2021-2022).

- Notre-Dame-du-Bon-Conseil : Asphaltage de la route 122, entre le 10e rang et l'intersection de la 259 (préparation en 2020-2021 / travaux en 2021-2022).

- Notre-Dame-du-Bon-Conseil et St-Cyrille-de-Wendover : Asphaltage de la 20, direction est, entre la route 255 et l'ancienne 155 (travaux 2020-2021).

- Notra-Dame-du-Bon-Conseil : Reconstruction d'un pont d'étagement situé sur le 9e rang, au-dessus de l'autoroute 20 (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconstruction du pont situé sur l'autoroute 20 (est) au-dessus de la décharge des Vingt (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconsctruction du pont situé sur la 20 (est) au-dessus du ruisseau des Chicots (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconsctruction du pont situé sur la 20 (est) au-dessus du ruisseau Janelle (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Réfection du pont Vallière, situé sur la route 122, au-dessus de la rivière des Sault (travaux 2020-2021).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Asphaltage de la route 122 entre Drummondville et la route 255 (sud) (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).

- St-Bonaventure : Asphaltage de la route 143, entre la route Tessier et la route 224 (travaux 2020-2021).

- Saint-Eugène : Asphaltage de la 20 (ouest) entre la sortie 157 et la sortie 166 (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).

- St-Edmond et St-Germain : Réfection de la route 122, entre l'autoroute 20 et le 6e rang à St-Bonaventure (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - TRAVAUX TERMINÉS EN 2019

- Drummondville : Asphaltage de la route 143, entre la route 139 et la limite de L'Avenir.

- Drummondville : Reconsctruction du pont situé sur le chemin du Golf, au-dessus de la rivière St-Germain.

- Notre-Dame-du-Bon-Conseil : Asphaltage de l'autoroute 20, en direction ouest, entre les sorties 200 et 185.

- St-Cyrille-de-Wendover : Réfection du pont situé sur la route Houle, au-dessus de la décharge des Vingt.