NEIGE : conditions difficiles dans Drummond

Les routes du grand Drummond sont praticables, mais assez glissantes ce matin ! La situation est plus problématique pour sortir de certains quartiers résidentiels et dans les rangs des secteurs ruraux.

CONDTIONS ROUTIÈRES

Autoroute 20 : chaussée enneigée, visibilité bonne

Autoroute 55 : chaussée enneigée (lames de neige par endroits), visibilité réduite

Route 122 : chaussée enneigée (lames de neige par endroits), visibilité réduite

Route 139 : chaussée enneigée (lames de neige par endroits), visibilité réduite

Route 143 : chaussée enneigée (lames de neige par endroits), visibilité réduite

DÉNEIGEMENT

Les équipes du Service des travaux publics de Drummondville est à pied d'oeuvre pour déneiger d'abord les grandes artères puis les quartiers. Les rues sont déneigées en priorité selon l'achalandage habituellement observé.

La Ville précise que la neige accumulée pendant la tempête sera ramassée au cours des prochains jours, après que les opérations de déblaiement aient été complétées.

Pour faciliter ses opérations, une interdiction de stationner sur rue et dans les stationnements publics est en vigueur pour les cinq secteurs de la ville.

Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 à 25 cm sur la région aujourd'hui avec des températures stables près de moins 5, mais un refroidissement éolien près de moins 14.

Ce soir et cette nuit : Faible neige et poudrerie par endroits cessant au cours de la nuit. Accumulation de 2 cm. Refroidissement éolien moins 12 ce soir et moins 23 au cours de la nuit.