Neige : plusieurs sorties de routes dans Drummond

La neige des dernières heures a provoqué plusieurs sorties de routes ce matin (jeudi) dans Drummond.

La Sûreté du Québec ne rapporte cependant pas d'accident grave, seulement des dommages matériels aux divers véhicules impliqués.

C'était glissant sur une majeure partie du réseau routier davantage en périmètre urbain alors que les saleuses ont été ressorties par les équipes municipales. La situation était plus problématique en raison du fait que plusieurs véhicules circulaient déjà avec les pneus 4 saisons.

LA NEIGE FONDERA DÈS VENDREDI

La région aurait reçu entre 5 et 10 cm de précipitations depuis hier (mercredi).

On prévoit encore de la neige pour le retour à la maison et la soirée, mais ça semble se dissiper à partir de demain (vendredi) afin de faire fondre cette possible dernière neige de la saison.