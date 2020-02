NEIGE : retour à la maison plutôt difficile dans Drummond

Il faut redoubler de prudence pour le retour à la maison dans le grand Drummond.

Environnement Canada estime qu'il est tombé plus de 20 centimètres de neige sur la région et ce n'est pas terminé.

Simon Legault est météorologue.

" D'ici la fin, le moment où la tempête va complètement ce tasser, on parle de 5 à 10 cm de neige à venir, peut-être même un petit peu plus. Vraiment, la fin de l'après-midi ça va être un petit peu mieux, les vents vont diminuer tranquillement, la neige va aussi être moins intense, mais la poudrerie est toujours présente en raison du vent. Il faut être prudent sur les routes."

MTQ



DES DÉPLACEMENTS DIFFICILES

La neige, le vent et la poudrerie rendent les conditions routières difficiles notamment sur les autoroutes 20 et 55 ainsi que les routes 116, 122 et 139.

Le MTQ signale une visibilité réduite, la présence de lames de neige et une chaussée glacée par endroit.

Il faut être prudent aussi avec la présence des équipes de déneigement. La SQ signale plusieurs sorties de route, mais pas d'accident grave.

Roxanne Pellerin est porte-parole pour le MTQ.