Nicolas Duvernois acquiert la microbrasserie Le BockAle de Drummondville. L’entrepreneur derrière Pur Vodka, Romeo’s Gin et ChocoCrème voulait consolider sa position dans le marché par le fait que l'entreprise drummondvilloise est reconnue mondialement pour la qualité de ses produits sans alcool.

La collaboration est née dans l'émission "Dans l'oeil du dragon" alors que M.Duvernois avait alors fait l'offre la plus généreuse de l'histoire de l'émission en avril dernier.

Gracieuseté (archives)

Ce partenariat a depuis été bonifié alors que lui et Michael Jean du BockAle partagent beaucoup de valeurs entrepreneuriales.

« L’association stratégique entre le BockAle et Duvernois Esprits Créatifs est le catalyseur qu’il nous fallait pour passer à la vitesse supérieure en termes de réalisation de nos ambitions. Je suis très reconnaissant que mon passage à « Dans l’oeil du dragon! » m’ait permis de rencontrer Nicolas, un pionnier de son secteur lui aussi et avec qui je partage une même vision entrepreneuriale. Cette transaction n’est que la première étape vers de nouveaux sommets. »

Michael Jean, co-fondateur et PDG de la Microbrasserie Le BockAle :

Nicolas Duvernois, PDG de Duvernois Esprits Créatifs :

« Je suis particulièrement fier de me rapprocher de Drummondville, une ville que j’affectionne depuis plusieurs années et qui se démarque en étant active, entrepreneuriale et stratégiquement positionnée. »