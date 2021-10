Niveau de lecture faible au Centre-du-Québec

Le niveau de lecture n'est pas assez élevé au Centre-du-Québec selon une étude de la Fondation pour l'alphabétisation. Aucune MRC de la région n'atteint le seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes plus longs et plus complexes.

L'économiste Pierre Langlois a dressé le portait régional en se fiant aussi sur le profil scolaire des répondants.

Chaque secteur a été classé par niveau de lecture :

Vert = Moins de 54 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 (comprendre des textes plus longs et plus complexes)

Jaune = Entre 54 % et 58 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3

Orange = Entre 58 % et 60 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3

Rouge = Plus de 60 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 du PEICA

LA MRC DRUMMOND SE DISTINGUE

La MRC Drummond se classe parmi les trois meilleurs secteurs de la région obtenant le niveau jaune.

La Fondation pour l'alphabétisation suggère certaines pistes de solutions, notamment du soutien en lecture dans le milieu agricole et de la transformation, établir un contrat social entre le milieu manufacturier et les écoles professionnelles ainsi que soutenir l'apprentissage de la lecture chez les aînés.