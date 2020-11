Nombre d'absences record pour les employés du CIUSSS MCQ

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec atteint un niveau record d'absences, d'arrêts de travail et de démissions chez ses employés.

Selon Radio-Canada, en septembre dernier, plus de 10% des préposés aux bénéficiaires et professionnels en soins étaient en congé d'invalidité.

En compilant tous les types d'absences confondus, depuis mars, c'est en moyenne un préposé aux bénéficiaires sur 3 qui s'absente chaque jour.

En août dernier, le taux d'absentéisme atteignait 36% des effectifs des infirmières auxiliaires.

Entre mars et septembre dernier, en pleine crise de la COVID-19, près d'un millier d'employés ont démissionné de leur poste au CIUSSS MCQ.

Les employés du réseau de la santé, incluant ceux du grand Drummond, dénoncent depuis des mois des conditions de travail difficiles.

Le CIUSSS MCQ se dit sensible à la situation et souhaite décentraliser son fonctionnement pour soutenir ses travailleurs et ses travailleuses.

Parmi les solutions, l'organisation souhaite notamment une stabilisation des équipes, l'ajout de postes à temps complet et une gestion de proximité.