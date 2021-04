Notre-Dame-du-Bon-Conseil : nouvelle caserne en opération bientôt

Les pompiers de Notre-Dame-du-Bon-Conseil vont pouvoir entrer dans leur nouvelle caserne sous peu.

Le nouveau bâtiment a été érigé à l'intersection des routes 122 et 259 dans les derniers mois. Ce site a été choisi pour faciliter la sortie des camions sur une artère principale au lieu de traverser un quartier résidentiel.

Le projet a nécessité des investissements d'un peu plus de 1,5 millions $.

Gouvernement du Québec

PLUS GRANDE CASERNE

La nouvelle caserne comprend notamment quatre portes de garage, une salle de formation, un bureau administratif en plus d'un vestiaire de 20 casiers, une buanderie et une salle de bain avec douches.

Éric Beaupré - Vingt 55

" Les travaux de construction de la nouvelle caserne d'incendies permettront de combler un besoin en matière d'espace, d'offrir un environnement de travail adéquat et sécuritaire pour les pompiers et ainsi assurer la pérennité du service. De plus, comme nous desservons quatre municipalités, cette construction permettra d'intervenir rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence. "

Courtoisie

- Sylvain Jutras, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

L'actuelle caserne deviendra le garage municipal alors que ce dernier bâtiment avait justement brûlé dans les derniers mois.