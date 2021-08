Notre-Dame-du-Bon-Conseil s'exaspère face au branchement de la fibre optique

La paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil s'impatiente face à la lenteur du branchement à Internet haute vitesse sur son territoire.

Au moins 450 foyers, sans compter les commerces, ont un urgent besoin d'avoir accès à la technologie . Seulement 74 foyers de la localité seront cependant branchés par Cogeco et Maskatel qui se sont relancé la balle au cours des derniers mois.

L'annonce gouvernementale du printemps dernier prévoyait pourtant le branchement de 150 000 foyers centricois d'ici septembre 2022.

Stéphane Dionne, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil :

"Finalement, quand tu jases avec les gens qui sont sur le terrain et bien c'est un petit de bout de rang qu'il faut allez voir là, puis faut faire un relevé à tel endroit. (...) Nous on avait commencé des démarches ensemble avec certains fournisseurs qui eux étaient intéressés à venir chez nous, mais quand on a fait part de ça aux paliers supérieurs ils ont dit que si on allait de l'avant les compagnies allaient perdre leurs subventions. (...) Donc, on ne sait à peu près pas qui va s'en charger et on sait qu'on ne rentrera pas dans les délais !"