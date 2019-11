Nouveau bâtiment industriel dans la Vitrine 55

Chrome Drummond construira un nouveau bâtiment dans le parc industriel de la Vitrine 55 à Drummondville. C'est la division CRD Placage qui s'installera dans ces nouvelles installations de plus de 2,1 millions $ qui seront prêtes au printemps prochain.

Une nouvelle chaîne de production sera ajoutée pour l'entreprise spécialisée dans le placage au zinc, un service qui permet le traitement contre la corrosion de tout type de pièces et d'assemblages en acier.

François Routhier, président de CRD Placage

" La participation d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec nous permettra d'atteindre un niveau élevé de productivité par l'ajout d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ce projet d'investissement vient soutenir notre croissance et celle de nos clients en améliorant notre offre de service, notre flexibilité et notre capacité à répondre rapidement à leurs besoins. "

Le projet a été confirmé dans les dernières heures grâce à l'appui du gouvernement et d'Invesissement Québec.

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

" Avec les investissements annoncés aujourd'hui, CRD Placage se donne les moyens de passer à une autre étape de son développement. Je félicite l'équipe d'aller de l'avant et d'emprunter la voie de l'innovation pour donner un élan à sa croissance. L'entreprise prévoit profiter de ce déménagement afin d'implanter une méthode de gestion intégrée qui lui permettra d'améliorer en continu l'efficacité de sa production. "