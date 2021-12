Nouveau conseil jeunesse à former à Drummondville

Un nouveau conseil jeunesse sera élu à Drummondville. Il sera composé de 13 citoyens provenant du niveau secondaire, d'âges, d'appartenances culturelles et de milieux socio-économiques diversifié.

Ces jeunes auront pour mission de représenter les intérêts des jeunes pour un mandat de deux ans et ils siègeront en moyenne une fois par mois à huis clos les mardis soir en plus de deux séances publiques dans l'année.

Une tournée des écoles secondaires est présentement effectuée pour présenter le projet et répondre aux interrogations des jeunes.

Dates des visites dans les écoles secondaires :

" J'ai à cœur d'inclure nos jeunes concitoyens dans la prise de décisions pour l'avenir de notre ville. La mise en place d'un conseil jeunesse représente un immense pas dans la bonne direction. À titre de mairesse, je souhaitais lancer rapidement une telle structure qui nous permettra de bénéficier des idées novatrices de nos jeunes adolescents, qui sont les adultes de demain. Il est important en démocratie d'inclure des gens de tous les milieux et de tous les horizons, et ces jeunes sauront insuffler un vent de renouveau et inspirer l'ensemble du conseil municipal "

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville