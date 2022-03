Nouveau conseiller pour la relance du tourisme dans Drummond

L'industrie touristique du grand Drummond est motivée par la relance du milieu à court et moyen terme avec les mesures sanitaires de moins en moins contraignantes. La pandémie a forcé les divers acteurs du milieu à revoir les façons d'attirer les tourismes et pour avoir de nouvelles stratégies plus durables.

Un nouveau conseiller en développement touristique vient d'ailleurs de faire son entrée dans l'équipe de Tourisme et Grands événements de la Société de développement économique de Drummondville.

Alain Brosius oeuvre dans le domaine depuis plus de 25 ans alors qu'il a été attiré à travailler dans la région par sa situation géographique favorable en plus d'être innovante.

AXER SUR LES CIRCUITS TOURISTIQUES

Il misera notamment sur le développement de projets collectifs pour toute la MRC Drummond, comme des circuits touristiques comme le "Tour de la Saint-François" qui comprend des arrêts culturels, agrotouristiques, culturels, sportives ou autres.

Cette façon de faire sera d'ailleurs davantage développée dans les prochaines années :

"Ce sont surtout des clientèles de passage en grande majorité qui transit notamment par l'autoroute. (...) L'idée c'est d'essaye comme partout ailleurs dans le tourisme de fixer un peu plus longtemps ses visiteurs pour générer beaucoup plus d'activités et de flux économiques." - Alain Brosius, conseiller en développement touristique Tourisme et Grands événements

De nombreux changements seront proposés pour l'industrie touristique de Drummond dans les prochains mois alors que les professionnels axent sur le positif par le fait qu'elle est celle sur laquelle les gens viennent se ressourcer.