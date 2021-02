Nouveau DG du Cégep de Drummondville

Pierre Leblanc est le nouveau directeur général du Cégep de Drummondville. Il entrera en fonction le 19 avril prochain pour un mandat de cinq ans.

M. Leblanc est titulaire d’une maîtrise en administration publique et d’un baccalauréat en philosophie. Le nouveau DG compte plus de 25 années d’implication dans le milieu collégial et est actuellement directeur général du Cégep de Beauce-Appalaches.

Par ailleurs, M. Leblanc est résident de la région et père de quatre enfants.

« C’est avec enthousiasme que je me joins à la grande équipe du Cégep de Drummondville, un établissement inspirant, dynamique et reconnu pour la qualité de son enseignement et de ses services. L’idée de me joindre au Cégep de Drummondville est très valorisante. Je partage les valeurs institutionnelles du Cégep de Drummondville et je suis bien heureux de m’engager à les promouvoir afin de contribuer à un milieu de vie stimulant pour les étudiantes et étudiants et pour le personnel. »

- Pierre Leblanc, nouveau directeur général du Cégep de Drummondville