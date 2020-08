Nouveau DG pour la Jeune chambre de Commerce de Drummond

La Jeune chambre de Commerce de Drummond a un nouveau directeur général. Maxime Valiquette-Chapleau vient d'être nommé à ce poste par le conseil d'administration.

Le directeur de succursale du Joker Pub Ludique oeuvrait déjà comme administrateur au sein de l'organisation depuis 1 an.

Maxime Valiquette-Chapleau, DG de la JCCD :

"Je me suis impliqué au sein du conseil d'administration de la JCCD parce que je crois en l'organisation et sa mission. C'est donc un réel plaisir pour moi de poursuivre en tant que directeur général. Évidemment, le contexte de la COVID-19 représente un défi pour notre organisation, mais je suis impatient de rencontrer les quelque 60 bénévoles des différents comités afin de préparer une saison des plus dynamiques, en tout respect des normes sanitaires."