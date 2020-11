Nouveau guide pour accompagner les proches aidants

Un nouveau guide d'accompagnement pour les proches aidants de Drummond vient d'être dévoilé.

Le nouvel outil permet de faciliter les échanges et les communications entre les personnes vieillissantes et leurs familles. Il vise un partage d’informations dans le but d’être mieux préparé pour d’éventuelles décisions à prendre.

Les familles bénéficient des services d’une intervenante dédiée à ce projet pour les accompagner dans leurs démarches et leur cheminement.

Maryse Vallée intervenante à l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond :

« L’avantage avec ce genre d’outil est qu’il est très polyvalent. Il pourra être utilisé dès le début du parcours de proche aidance ou encore bien avant qu’arrive la maladie ou que ne survienne la perte d’autonomie. Les gens auront donc le temps de réfléchir, de se préparer et faire ainsi des choix plus éclairés. »

Le guide interactif est disponible sur le site www.appad.ca en plus d'exemplaires imprimés au bureau de l'organisme.