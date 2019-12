Nouveau président à la Fondation du Cégep de Drummondville

Rock Moisan est le nouveau président de la Fondation du Cégep de Drummondville. Il succède à Dominique Noiseux qui demeure à titre de vice-présidente.

M. Moisan, conseiller principal à la haute direction de Cascades, est très impliqué dans de nombreuses causes et dans le milieu drummondvillois, notamment au Centre d’écoute et de prévention suicide.

Rock Moisan :

«Je suis papa d’un beau garçon de onze ans, Édouard. Comme pour bien des parents, nos enfants sont le plus beau cadeau du monde et représentent notre société de demain, de là mon implication à la Fondation du Cégep de Drummondville.»

L’expérience de M. Moisan sera assurément un atout de taille pour la Fondation du Cégep de Drummondville, qui accueille également un nouveau trésorier, M. François Fillion, vice-président finances chez Cascades, ainsi que deux nouvelles administratrices : Marilyn Baril, directrice des communications chez UV Mutuelle et Mme Vicki Blanchette, responsable des ventes et du développement des affaires au Centrexpo Cogeco Drummondville.

Brigitte Bourdages, Martine Perreault, Anne-Marie Lamothe et Esther Pelletier ainsi que Yannick Benoit et Jasmin Boisvert complètent le conseil.