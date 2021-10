Nouveau président au Cégep de Drummondville

Le Cégep de Drummondville a un nouveau président pour diriger son conseil d'administration. Christian Gagnon succède à Dave Fillion qui vient de quitter son poste.

Le nouveau président est connu comme directeur général de la Caisse Desjardins des Chênes et siégeait déjà à titre de vice-président depuis septembre 2019.

" En acceptant ce nouveau mandat, je m'engage à prioriser la mise en œuvre du plan stratégique ainsi que l'agrandissement du cégep. Pour moi, cela passe assurément par l'écoute des besoins du personnel d'encadrement, enseignant, professionnel et de soutien, qui fait en sorte que le Cégep de Drummondville se démarque et offre un environnement stimulant, créatif et inclusif pour ses étudiantes et étudiants "

- Christian Gagnon, président du C.A. du Cégep de Drummondville