Nouveau président pour Boire & Frères

Boire & Frères a un nouveau président. Pierre Rivard vient d'être nommé président du conseil d'administration de l'entreprise de 600 employés à Wickham.

Ce dernier a déjà oeuvré comme président et chef de direction du Groupe St-Hubert en plus d'avoir présidé le conseil d’administration de la fondation INITIA. Il soutiendra le président-chef de la direction de l’entreprise, Éric Bienvenue, dans ses fonctions en plus de participer à la mise en place d'un nouveau plan stratégique et d'une nouvelle vision pour la compagnie.

Boire & Frères est établi depuis près de 95 ans dans la région comme producteur d'oeufs, de poussins et d'embryons pour le milieu pharmaceutique.