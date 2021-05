Nouveaux projets de mobilité durable à Drummondville

Drummondville poursuit ses interventions en matière de mobilité durable.

L'objectif avec le Plan de mobilité durable 2020-2040, lancé il y a 2 ans, est toujours de doter Drummondville de milieux de vie à échelle humaine.

Les projets mis de l'avant par Drummondville visent aussi à aider au développement de saines habitudes de vie et à contribuer au bonheur des gens.

Donc, d'ici la fin de l'année, de nouveaux corridors de mobilité active seront aménagés au bénéfice des piétons et des cyclistes. Ils seront intégrés sur les rues St-Denis, St-Pierre, Thibeault, du Chardonnay et Lionel-Giroux, ainsi que sur le boulevard des Pins et la 117e Avenue.

UN PLUS POUR LA SÉCURITÉ

Drummondville poursuit son travail pour sécuriser plusieurs intersections avec notamment des interdictions de virage à droite au feu rouge, à l'aménagement de passes pour piétons, dont certains surélevés, et à l'installation de feux piétons et de feux sonores pour les personnes ayant une limitation visuelle.

Différentes mesures de réduction de la vitesse seront également implantées aux quatre coins de la ville de Drummondville. On y retrouve notamment des dos d'âne, des radars pédagogiques, du marquage de la chaussée et des gendarmes de sensibilisation.

Ville de Drummondville