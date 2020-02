Nouvel exécutif et un nouvel élan pour le BQ de Drummond

Un nouvel exécutif a été nommé pour le Bloc Québécois de Drummond devant les invités d'honneur Yves-François Blanchet et Gilles Duceppe.

L'actuel et l'ancien chef de la formation politique étaient présents, hier soir (lundi), à l'assemblée générale annuelle de l'association locale.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

" Comme vous le savez, je suis né ici, j'ai grandi et j'ai fait mes premières armes en politique ici, à vos côtés. Comme on dit, j'ai Drummondville tatoué sur le cœur. Vous pouvez donc imaginer toute la fierté que j'ai éprouvée quand la région a décidé de faire confiance au Bloc Québécois et à Martin Champoux le 21 octobre dernier. Vous avez en Martin un député près des gens, authentique, un brillant communicateur et une personne de conviction. Il a aussi la chance d'être entouré de militants exceptionnels, des militants dont je connais le dévouement et la valeur inestimable de l'engagement. Vous pouvez être certains qu'on ne ménagera aucun effort pour vous faire honneur "