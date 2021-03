Nouvelle campagne de financement à Drummondville : C'est DON ben bon!

Une nouvelle forme de campagne de financement prend son envol à Drummondville grâce aux Marchés IGA Clément.

La campagne "C'est DON ben bon!" est lancée pour soutenir la Fondation René-Verrier et la Fondation du Centre Normand-Léveillé.

La formule est simple: les Marchés IGA Clément verseront 1$ par produits vedettes vendus dans la section du prêt-à-manger des IGA de Drummondville.

Martin Ruel, propriétaire des 3 marchés IGA de la région.

" C'est un concept fort simple avec lequel la Fondation René-Verrier m'a approché il y a quelques mois. L'idée a évolué et nous avons ensemble choisi d'inclure un second organisme de la région afin d'avoir un impact encore plus important dans notre communauté. Le plus beau, c'est que nos consommateurs ne verront aucune différence sur leur facture puisque nous assumons entièrement le 1$ à même les revenus de vente de ces produits. Pour ces deux organismes, tous les 1$ cumulés pourront vraiment faire une différence et nous en sommes très fiers. Nous redonnons ainsi à notre communauté, mais cette fois-ci, à travers la qualité de nos services habituels, qui font notre réputation auprès de notre clientèle."

La campagne se déroule à raison de 10 semaines différentes par année et les sommes seront remises, à parts égales, aux deux fondations.

La Fondation René-Verrier et la Fondation du Centre Normand-Léveillé pourront ainsi poursuivre leur mission respective auprès de la population.

Jocelyne Bérubé directrice de la Fondation du Centre Normand-Léveillé et Marie-Julie Tschiember directrice générale de la Fondation René Verrier.

« Avec la pandémie, les organismes comme les nôtres ont le devoir d’innover et de se surpasser pour leur financement annuel. Nous sommes privilégiées que nos marchés IGA aient accepté cette idée novatrice. Ce concept nous permet de nous unir dans une seule et même campagne de financement, tout en nous permettant un positionnement optimal et récurrent dans le cœur (et la bedaine), des gens de chez nous! C’est une vraie campagne de solidarité, de soutien et de bonne collaboration. Toutes les causes sont bonnes et nous sommes ravis de pouvoir ainsi montrer à la population à quel point la solidarité et l’esprit de partage sont toujours possibles, pour le mieux-être de tous. »