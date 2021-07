Nouvelle campagne de jouets annuelle des pompiers à Drummondville

Une nouvelle campagne de jouets annuelle voit le jour à Drummondville.

Ce projet est lancé par l'Association de bienfaisance des pompiers, en collaboration avec le Service de sécurité incendie et sécurité civile.

Il s'agit d'une campagne complémentaire à la campagne de jouets qui se déroule annuellement durant la période des Fêtes.

Les jouets recueillis seront distribués à des organismes afin d'aider des enfants dans le besoin ou vivant une situation difficile.

Les jouets pourront également servir à la campagne de jouets de Noël.

Les pompiers feront le lancement officiel de la campagne de jouets ce 23 juillet au Toys'R Us de Drummondville (14h à 16h).

Vous pouvez faire un don de jouet neuf en tout temps via différentes boites de dons (dont celle du Toys'R Us), et ce, tout au long de l'année.