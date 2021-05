Nouvelle DG pour Centraide Centre-du-Québec

Centraide Centre-du-Québec a maintenant une nouvelle directrice. Il s'agit de Valérye Bourassa qui assumait l'intérim depuis un peu plus d'un an.

Elle a comme objectif de maintenir les partenariats déjà en place en plus d'en ajouter tout en maintenant la voix pour les citoyens plus démunis de la région.

Cette dernière était devenue conseillère en développement philanthropique dans l'équipe en mai 2019. Elle fut aussi connue dans la région pour avoir exercé divers postes au sein de Commerce Drummond pendant près de 9 ans en plus d'avoir présidé le conseil d'administration de la Maison des jeunes de Saint-Charles pendant 5 ans.

« J'accepte avec grande joie de relever ce nouveau défi, qui répond directement à [ses] valeurs en matière d’entraide envers certains membres de la communauté qui n’ont pas toujours la capacité de se faire voir et entendre concernant les différentes problématiques auxquelles elles sont confrontées. (...) Mon expérience passée à côtoyer les femmes et les hommes d’affaires de la région lui a aussi permis de « tisser des liens serrés avec bon nombre d’entre eux. (...) Je veux poursuivre le t ravail de sensibilisation afin de maintenir les partenariats déjà en cours et en créer de nouveaux, pour le plus grand bien-être de la communauté ». - Valérye Bourassa, DG Centraide Centre-du-Québec

Après une réflexion approfondie pour accentuer positivement leur action dans la communauté, six Centraide du Québec, dont Centraide CDQ, ont fusionné en 2017 pour former Centraide des Régions centre-ouest du Québec. En unissant leurs forces, cette approche partagée permet d’accroître localement leur mission en étant plus efficaces sur le plan administratif. Elle renforce aussi leur action dans chacune de leur région et assure que chaque dollar investi demeure dans la communauté où il a été amassé.