Nouvelle direction et nouveau nom pour la Galerie d'arts de Drummondville

La Galerie d'art Desjardins de Drummondville se dote d'une nouvelle idendité : DRAC - Art actuel Drummondville. Il s'agit d'une nouvelle appelation pour la portion abritant des expositions à la Maison des arts.

Le lieu était rendu à un changement étant forte de ses 43 années d'existence, des 675 expositions qui y ont été présentées et ayant accueilli plus de 575 000 visiteurs.

Le centre aura à sa tête Catherine Lafranchise, elle qui est originaire de Drummondville a dirigé une galerie à Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain.

" Ce nouveau nom souligne l'audace de notre centre, en plus de faire une référence directe à Drummondville où il est situé. Nous avons choisi un nom accrocheur et distinctif pour que le milieu artistique se l'approprie. Cette nouvelle appellation nous permet de continuer notre mission de diffusion de l'art actuel et numérique en plus de nous positionner comme un lieu incontournable en art actuel dans la région du Centre-du-Québec. Pour que DRAC devienne porteur de sens et qu'on y bâtisse une communauté où l'art est accessible à tous, il était important pour nous que l'entrée demeure gratuite et que les discussions entre le public et nos médiatrices continuent de faire partie intégrante du quotidien."