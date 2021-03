Nouvelle entreprise dans l'incubateur industriel de Drummondville

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) accueille une nouvelle entreprise dans son incubateur industriel. "Noir et Bois" s'est récemment installée dans les locaux de la SDED afin de poursuivre son développement.

Créée en 2018, l'entreprise assure le design et la commercialisation d'objets décoratifs et fonctionnels écoresponsables.

Tina Dansereau - Studio K

Les propriétaires, Meggie Dufour et Olivier Couture, priorisent la collaboration avec des fournisseurs locaux.

"La plupart de nos décisions sont prises en s'appuyant sur quatre valeurs primordiales pour nous : l'authenticité, le respect, l'intégrité et la coopération. Nos distributeurs et nos fournisseurs jouent un rôle crucial dans notre réussite et nous les considérons comme une extension de notre entreprise puisque ce sont eux qui connaissent les tendances du marché et qui voient les procédés utilisés. Leur regard sur l'industrie est différent du nôtre et cela s'avère bénéfique pour l'entreprise."