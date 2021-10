Nouvelles écoles : le CSS des Chênes dépose 4 demandes à Québec

Le Centre de services scolaire des Chênes demande encore une fois de nouvelles écoles à Québec pour combler les besoins dans le grand Drummond. La mise à jour des données de l'organisation démontre un besoin de locaux, au primaire, pour Drummondville, St-Cyrille et Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

À Drummondville, en retirant les modulaires de l'école aux Quatre-Vents, le CSS des Chênes évalue le manque à gagner à 478 places. Ce nombre pourrait être plus élevé si on calcule les maternelles 4 ans. L'organisation souhaite donc une nouvelle école avec 3 classes de maternelle 4 ans, 3 classes de maternelles 5 ans et 18 classes de 1re à la 6e année du primaire.

À St-Cyrille-de-Wendover, on constate un manque de 90 places. Ce nombre pourrait augmenter rapidement en raison de projets domiciliaires et l'ajout des maternelles 4 ans. Dans ce cas-ci, le CSS des Chênes souhaite une nouvelle école avec 2 classes de maternelle 4 ans, 2 classes de maternelle 5 ans et 12 classes pour les élèves de 1re à 6e année.

À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il manquerait 60 places à court terme, sans compter les nouvelles maternelles 4 ans et les nouveaux projets domiciliaires. Le Centre de services scolaire des Chênes demande un agrandissement de l'école primaire par l'ajout de 8 classes avec un gymnase double.

Par ailleurs, le CSS des Chênes redéposera au ministère de l'Éducation le projet d'acquisition, démolition et reconstruction de l'école Sainte-Jeanne-d'Arc de Lefebvre.

DES PROJETS À LA TONNE POUR DRUMMOND

Dans la dernière année, la nouvelle école primaire "D" a été construite dans le secteur de la Marconi à Drummondville, soit au 1205 des Tours. L'école compte 24 classes et offre le programme particulier en musique. Il s'agit d'un projet de 22,5 millions de dollars.

Des travaux sont en cours, toujours dans le secteur St-Nicéphore, pour la construction d'une nouvelle école secondaire. Les travaux de préparation du terrain ont débuté. Ce projet majeur, évalué à 144M$, s'échelonnera sur une période de 2 ans. L'école accueillera 1 256 élèves et comptera sur 48 classes. La fin des travaux est prévue pour mai 2024.

Les travaux pour la construction d'une nouvelle école à Saint-Lucien ont aussi été lancés. Les élèves ont été relocalisés dans l'église pour l'année scolaire 2021-2022. L'école sera accessible en 2023. Elle pourra accueillir 200 jeunes. Il s'agit d'un projet de 17,5M$.

Pour le secteur professionnel, les élèves du secteur de l'alimentation, au CFP Paul-Rousseau - Centre Alessa, ont désormais accès à un bâtiment (sur les terrains du Centre St-Frédéric) dernier cri, construit au coût de 14M$. Ce projet permet de procéder au réaménagement de l'école Marie-Rivier, qui pourra bénéficier de l'espace dont elle a grand besoin pour y accueillir ses nombreux élèves.

La nouvelle école primaire anglophone de la Commission scolaire Eastern Townships doit ouvrir ses portes au début de l'année 2022 dans le secteur de la rue Farrell à Drummondville.