Nouvelles formations pour œuvrer avec les personnes handicapées

Une nouvelle formation est maintenant disponible pour les personnes voulant être mieux outillées pour oeuvrer auprès des personnes handicapées au Centre-du-Québec.

Le Regroupement régional d'organismes de personnes handicapées a mis sur pied une série de six formations destinées spécialement aux administrateurs, gestionnaires et employés du secteur communautaire. Elles ont été préparées conjointement avec le Cégep de Drummondville.

Les représentants des 30 organismes membres du ROPH-CQ pourront ainsi s'inscrire à des formations.

" Le contexte actuel fait en sorte que plusieurs activités sont sur pause. Il peut être intéressant pour une organisation de profiter du temps ainsi libéré pour former ses forces vives et revenir encore plus fort en sortie de pandémie. Les formations seront offertes en mode virtuel et proposeront des volets théorie, pratiques et en codéveloppement. "

- Patrick Paulin, directeur du Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPH-CQ)