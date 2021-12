Nouvelles mesures dans les écoles : le milieu résigné dans Drummond

Le resserrement des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 a encore un impact majeur sur le milieu de l'éducation dans le grand Drummond.

La fin des classes avant les Fêtes est maintenue pour mardi prochain (21 décembre). Les écoles primaires rouvriront comme prévu au début de janvier, mais les élèves du secondaire, du Cégep et de l'université retourneront sur les bancs d'école dans la semaine du 10 janvier.

C'est également le retour au masque en classe pour tous.

Plusieurs intervenants du milieu de l'éducation comprennent la décision, mais mentionnent que les élèves doivent être assis sur les bancs d'école pour bien réussir.

"Notre priorité c'est la réussite scolaire des élèves et leur bien-être. On passe que ça passe par une fréquentation scolaire. (...) On comprend que c'est des choix gouvernementaux difficiles et la santé de la population en générale demeure la priorité. (...) Est-ce que ça fait notre affaire ? Certainement pas, mais est-ce qu'on doit le faire ? Oui. "

- Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes