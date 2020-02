Nouvelles règles pour l'Aéroport de Drummondville

Drummondville met à jour sa règlementation à l'intention des pilotes d'aéronefs et des autres utilisateurs de son aéroport.

Le document a été présenté hier (mardi) devant environ 90 personnes au Centrexpo Cogeco. Du lot, on retrouvait notamment des citoyens riverains, de gens qui habitent autour de l'aéroport et également des pilotes.

Le processus vise notamment à encourager de meilleures pratiques pour réduire l'impact sonore des activités de l'aéroport sur le voisinage immédiat.

Le comité de vigilance de l'aéroport de Drummondville et les utilisateurs (dont des pilotes et les gens des écoles de pilotage) ont été consultés pour l'élaboration du document. Il semble que les compromis faits par chacun auront permis une règlementation satisfaisante pour tous.

Drummondville a reçu de nombreuses plaintes relatives aux bruits des avions, particulièrement ceux reliés à l'école de pilotage Sélect Aviation.

L'Aéroport de Drummondville fait l'objet d'un nombre grandissant de mouvements aérien depuis quelques années en raison des utilisateurs locaux, des propriétaires de hangars, de l'école de pilotage Select Aviation et par les étudiants de 22 autres écoles de pilotage qui utilisent les lieux de façon sporadique.

Le projet de règlement stipule notamment que "les pilotes d'aéronefs ont l'obligation d'éloigner leur appareil des secteurs habités et d'éviter de survoler ceux-ci, dans la mesure où une telle manœuvre est sécuritaire".

Un volet de la règlementation touche les manoeuvres de "posés décollés", des manoeuvres qui ont été souvent décriées par le voisinage, mais qui sont exigées par Transport Canada dans le cadre de la formation des pilotes.

Martin Dupont est directeur général de la SDED

" Nous sommes un peu plus sévères, entre autres au niveau des hydravions, on ne veut plus qu'il y ait des "touch and go" sur la rivière pour des raisons de sécurité. Au niveau des "touch and go", pour nous la nuit, l'été, ça commence à 18h le soir. Donc à 18h le soir, il n'y aura plus de "posés décollés" qui vont se faire là. Il peut y avoir un avion qui atterrit et un avion qui décolle, mais il n'y aura plus ce mouvement répétitif. Il n'y en aura plus non plus les fins de semaine et les jours fériés."