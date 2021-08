Noyade dans la Saint-François : identité de la victime dévoilée

L'identité de l'homme qui a sombré dans la rivière St-François le week-end dernier peut maintenant être dévoilée alors que son corps a été repêché hier après-midi (lundi). Il s'agit d'Éric Hamel, 43 ans, de Drummondville.

Le drame est survenu à la hauteur du parc des Voltigeurs alors que la victime tentait de rejoindre une île à proximité où se trouvaient d'autres connaissances. Ce secteur a déjà été le théâtre de drame du genre au cours des dernières années.





L'ENQUÊTE SE POURSUIT

Le coroner Yvon Garneau confirme avoir demandé une autopsie au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. La Sûreté du Québec poursuit son enquête pour éclaircir les causes et les circonstances du décès.