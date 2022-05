Objectif 300 000 $ pour le Comptoir alimentaire Drummond

Le Comptoir alimentaire Drummond a l'objectif ambitieux de récolter 300 000 $ pour sa campagne de financement annuelle. Ce montant est nécessaire afin d'aider à nourrir décemment près de 2 000 adultes et 1 000 enfants du grand Drummond.

Dans la dernière année, 13 100 dépannages alimentaires ont été effectués, soit 90 par jour. Ces chiffres représentent des hausses respectives de 10 % et de 16 % comparativement à l'année précédente.

La campagne de financement est lancée à nouveau sous la présidence d'honneur de Dominique Martel, président-directeur général de la Ferme des Voltigeurs.

" Ces bénéficiaires sont des personnes seules, des couples et des familles affectés pour diverses raisons par l'incapacité à s'alimenter adéquatement. Que nous pensions à la hausse importante du prix de l'essence dernièrement, un bond jamais vu, ou à l'augmentation croissante du panier d'épicerie, les raisons sont multiples d'avoir besoin d'un coup de main pour parvenir à équilibrer son budget. Un tout petit don peut ramener l'espoir chez les personnes éprouvées". - Dominique Martel, président-directeur général de la Ferme des Voltigeurs

Gracieuseté - Comptoir alimentaire Drummond

Sur la photo : Marie-Noël Boisvert, présidente du conseil d’administration du Comptoir alimentaire, Dominique Martel, président-directeur général de la Ferme des Voltigeurs et président d’honneur de la Campagne de financement 2022 et Nathalie Belletête, directrice générale du Comptoir alimentaire Drummond.

PLUSIEURS FAÇONS DE DONNER

Plusieurs options sont offertes pour soutenir la cause, notamment les dons en ligne, au bureau de l'organisme sur la rue Corriveau et en répondant à la trousse postale envoyée cette semaine. Des kiosques avec divers items seront aussi déployés dans divers lieux en plus du traditionnel Tirage en entreprises ainsi que de l'appui du grand McDon et la semaine Biscuit Sourire chez Tim Hortons.

En nouveauté, un encan virtuel se déroulera de la mi-août à la mi-septembre.

Gracieuseté - Comptoir alimentaire Drummond