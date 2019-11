Opération antidrogue à Drummondville

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une opération antidrogue aujourd'hui (jeudi) à Drummondville.

Trois appartements d'individus suspectés être impliqués dans le trafic de stupéfiants ont été perquisitionnés, soit sur le boulevard St-Joseph, la rue Cartier et sur la rue Demers. Un homme de 56 ans et d'une femme de 57 ans ont été arrêté.

L'opération policière a permis de procéder à la saisie de plus de 1600 comprimés de méthamphétamine, plus de 5 900$, environ une dizaine de kilos de cannabis, quelques grammes d'une substance poudreuse blanche, environ 2000 cigarettes de contrebande ainsi qu'une arme à feu, des armes prohibées et des pistolets à air comprimé.

Cette opération a mobilisé une quinzaine de policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond, de la Division des enquêtes MRC du Centre-du-Québec, de l'Équipe des enquêtes de la coordination sur le crime organisé de Drummondville, ainsi qu'un maître-chien.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Média Drummondville