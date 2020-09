Opération contre la distraction au volant sur l'autoroute 20

Ne soyez pas surpris de croiser davantage de policier sur l'autoroute 20 aujourd'hui (jeudi), car ils seront en présence accrue pour la fin de l'opération nationale "Distraction au volant".

Plus de 80 policiers seront présents pour une opération de visibilité. Les policiers s'assureront du respect du code de la sécurité routière en fonction des principales causes de collisions qui sont la vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue.

Contrôle routier Québec participe aussi à l'opération.

Gracieuseté - SQ

Ces opérations d'envergure constituent une alternative aux interventions habituellement réalisées par les patrouilleurs.