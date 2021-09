Opération contre le trafic de stupéfiants à Drummondville

Une opération de lutte au trafic de stupéfiants a été menée dans les dernières heures à Drummondville et Dunham. L'opération antidrogue aura permis aux policiers de faire une importante saisie de cocaïne.

Les policiers ont mené deux perquisitions, une sur la rue Grande-Allée à Drummondville et l'autre sur la rue Larose à Dunham en Estrie. Le maître-chien de la Sûreté du Québec a également participé à cette opération.

Sur place, les policiers ont saisi plus de 530 grammes de cocaïne, 2 200$ en argent et un véhicule comme bien infractionnel. Ils ont aussi mis la main sur du matériel et des documents reliés à la production et au trafic de stupéfiants.

L'opération policière aura aussi permis de découvrir des éléments de preuve pouvant démontrer l'implication de suspects dans une organisation criminelle.

Toute information sur des actes criminels ou des évènements suspects peut être communiquée à la SQ au 1 800 659-4264.

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Noovo Info Drummondville