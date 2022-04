Opération majeure des services frontaliers à Drummondville

Une opération majeure de l'Agence des services frontaliers du Canada s'est déroulée hier (mercredi) à Drummondville. Au moins six perquisitions ont été menées, notamment dans un immeuble à logements de la rue Notre-Dame.

Capture d'écran - Street View

Selon La Presse, il s'agit du lieu de résidence de Julian Audrey Mazuera. L'homme de 43 ans avait été condamné à 9 ans de prison pour importation, trafic et possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic en plus de recel.

Il avait été appréhendé dans le cadre de l'enquête Loquace de la Sûreté du Québec en 2012.

La Presse rapporte que ce dernier aurait enfreint plusieurs obligations reliées à sa libération conditionnelle qui lui aurait été révoquée dans les dernières semaines.

OPÉRATION SANS ARRESTATION

Pour ce qui est de l'opération d'hier, aucune arrestation n'a été effectuée, car les perquisitions étaient liées à une enquête criminelle sur de présumées infractions à la législation frontalière.

L'Agence des services frontaliers du Canada refuse de donner d'autres détails.