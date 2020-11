Opération réconfort pour le personnel de la santé de Drummond

La Fondation Sainte-Croix/Heriot lance une campagne de mobilisation en soutien au personnel de la santé du grand Drummond.

Il s'agit d'une façon de reconnaître le travail et les efforts déployés par les travailleurs et travailleuses de la santé depuis le début de la pandémie. L'Opération réconfort a été lancée dernièrement. Elle vise à offrir au personnel de la santé un verre à café réutilisable et un café gratuit chez Café Morgane.

Fondation Ste-Croix/Heriot

L'équipe de la Fondation Sainte-Croix/Heriot est consciente que le travail des employés de la santé dépasse de beaucoup la valeur de cette attention, mais précise que le geste est posé avec coeur et appréciation.

Des messages de reconnaissances sont également diffusés sont différents supports comme des panneaux sur le terrain de l'hôpital, des messages sur les réseaux sociaux et une campagne publicitaire à la radio.

LA POPULATION PEUT PARTICIPER

Vous pouvez participer à cette campagne de soutien au personnel de la santé du grand Drummond en envoyant un message au fondationstecroisheriot@gmail.com. Les messages seront affichés dans les installations qui auront fait l'objet d'une reconnaissance, d'un mot d'encouragement ou de remerciements.