Opérations de surveillance des silencieux dans Drummond

C'est le moment de l'année durant lequel les policiers surveillent davantage les silencieux non conformes sur les véhicules, motos et cyclomoteurs.

Des opérations intensives de la SQ sont menées dans le grand Drummond cette semaine.

Les infractions les plus observées sont généralement des modifications qui peuvent en modifier la stabilité et la vitesse en plus d'augmenter le niveau sonore.

D'autres opérations similaires de surveillance auront lieu tout au long de la période estivale afin de s'assurer de la conformité des accessoires sur les véhicules.