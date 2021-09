Othman Bouattour s'ajoute dans la course à la mairie de Drummondville

Un troisième candidat entre dans la course à la mairie de Drummondville. Othman Bouattour, un homme d'affaires d'origine Tunisienne, a officiellement déposé sa candidature.

M. Bouattour réside à Drummondville depuis 4 ans, mais a déjà fait de la politique en Europe en plus d'avoir habité en Alberta pendant quelques années.

L'homme de 43 ans dit vouloir faire de Drummondville une ville verte et équitable.

"C'est la Ville qui va encourager les gens à commencer à utiliser les voitures vertes, les panneaux solaires, les jardins communautaires pour créer une certaine ambiance dans la communauté. (...) On a le droit de rêver ! On a le droit d'investir dans la culture et l'industrie équitablement."

- Othmen Bouattour, candidat à la mairie de Drummondville