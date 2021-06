Ouverture de la piscine du parc Woodyatt à Drummondville

La piscine du parc Woodyatt ouvre ses portes ce samedi à Drummondville.

C'est la première piscine à ciel ouvert à ouvrir pour l'été en raison de son système de chauffage de l'eau.

Les résidents(es) de Drummondville ont accès gratuitement aux piscines extérieures en présentant leur carte Accès-loisir.

Rénovée en 2020, la piscine Woodyatt a été conçue pour un usage multifonctionnel : baignade libre, nage en longueur, plongeon, jeux d'eau, mur d'escalade, bassin pour les plus petits et espace détente. Le bassin accueille aussi des entrainements de divers clubs de natation.

Horaire et accès

" Du 5 au 18 juin : lundi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30 ; et samedi et dimanche, de 13 h 30 à 15 h 30 ;

" Du 19 au 21 juin : samedi et dimanche, de 12 h 30 à 16 h 30 ; et lundi, de 6 h 30 à 8 h ;

" Du 22 juin au 15 août : lundi, mercredi et vendredi, de 6 h 30 à 8 h ; lundi au vendredi, de 11 h à 19 h ; et samedi et dimanche, de 12 h 30 à 19 h ;

" Du 16 au 29 août : lundi, mercredi et vendredi, de 6 h 30 à 8 h ; lundi au dimanche, de 12 h à 16 h.