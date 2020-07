P'tites boîtes à lunch : la MRC et les municipalités contribuent

La MRC Drummond donne un important coup de main pour le service des ''P'tites boîtes à lunch''. Elle vient de remettre un peu plus de 21 000 $ pour le service de la Fondation de la Tablée populaire.

Cette somme est constituée d'une contribution de 8000 $ de la MRC par l'entremise du Fonds d'aide et de soutien aux organismes (FASO) et de montants versés par les 18 municipalités en guise d'appui à cette cause.

Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults :

" Normalement, nous versons les profits engendrés par notre tournoi de golf à la Fondation de la Tablée populaire pour l'aider à offrir ce service si important qui consiste à offrir des repas équilibrés à des élèves du primaire durant l'année scolaire. Même si nous avons dû annuler l'événement cette année, nous ne voulions pas abandonner les jeunes provenant de foyers moins bien nantis, surtout en cette période où plusieurs familles subissent les contrecoups de la situation économique difficile découlant de la COVID-19."

Depuis 2003, c'est environ 150 000 $ que la MRC a remis à la Fondation pour son service des ''P'tites boîtes à lunch''.