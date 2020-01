Palmarès des commission scolaires : la CSDC en 12e place

La Commission scolaire des Chênes trône en 12e place, sur 28, au palmarès des commissions scolaires du Journal de Montréal.

L'organisation récolte une cote globale de 5,4 pour 4 écoles secondaires recensées. Il s'agit toutefois d'une baisse dans le classement pour la Commission scolaire des Chênes en regard de la moyenne des 5 dernières années.

Le palmarès, réalisé par l'Institut Fraser, repose principalement sur les résultats des élèves des 4e et 5e secondaires aux examens du ministère de l'Éducation. Les 69 commissions scolaires francophones et anglophones font partie de ce palmarès.

Cette année, le palmarès, plutôt controversé, met en lumière le travail de certaines commissions scolaires qui, malgré qu'elles accueillent parfois beaucoup de jeunes en difficulté et affrontent d'importants défis, parviennent à s'améliorer et à faire progresser la réussite de leurs élèves.

Pour plusieurs analystes, c'est un exploit pour plusieurs commissions scolaires d'avoir réussi à maintenir leur cote entre 2014 et 2018 en raison notamment des coupures imposées dans le réseau de l'éducation. D'ailleurs, les taux de diplomation n'ont jamais été aussi élevés au Québec.

En première position, on retrouve la Commission scolaire des Bois-Francs avec une note globale de 6,9 pour 6 écoles secondaires recensées.

Les CS de la Rivière-du-Nord (Laurentides, Saint-Jérôme et Lachute) de l'Énergie (Mauricie, Shawinigan, La Tuque) et du Fleuve-et-des-Lacs (Bas-St-Laurent, Trois-Pistoles et Témiscouata) se partagent le 2e rang à égalité.

La Commission scolaire de Sorel-Tracy (Montérégie) termine le classement avec une note globale de 3,2 pour 1 école secondaire.