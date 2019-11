Pannes de courant : retour à la normale pour Drummondville

Il aura fallu près de 7 jours pour venir à bout des pannes résultant de la tempête automnale du 2 novembre à Drummondville.

Les travailleurs d'Hydro-Québec ont terminé leur travail afin de rétablir le courant dans les foyers touchés par les pannes.

Drummondville a d'ailleurs procédé à la fermeture ce midi (jeudi) de son centre de services du Centre communautaire Drummondville-Sud.

L'Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville a accueilli là-bas 126 citoyens au cours des 7 derniers jours.

Aussi, 23 chambres ont été mises à disposition de citoyens pour une aide d'hébergement d'urgence.

À travers Drummond, à 13h15, Hydro-Québec signalait encore 395 foyers sans électricité à Wickham (369), St-Germain (20), Durham-Sud (5) et L'Avenir (1).

Par ailleurs, les municipalités invitent les gens à se préparer adéquatement afin de faire face à des situations du genre dans le futur.

L'Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville suggère notamment d'avoir à la maison une Trousse 72 h, d'avoir ses papiers importants et ses médicaments à portée de la main, de faire une réserve d'eau embouteillée et de nourriture non périssable, de faire un plan d'urgence familial et déterminer le lieu de refuge, d'avoir un système de chauffage d'appoint conforme et de posséder un détecteur de monoxyde de carbone.