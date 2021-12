Pannes : encore une centaine de clients touchés dans Drummond

La situation entourant les pannes provoquées par les vents violents du week-end se résorbe dans le grand Drummond.

Il y a encore 8 interruptions et une centaine de clients d'Hydro-Québec sans électricité sur le territoire à l'heure où on se parle. St-Cyrille-de-Wendover, St-Eugène-de-Grantham, St-Germain-de-Grantham, St-Félix-de-Kingsey et St-Majorique-de-Grantham sont touchées.

Hydro-Québec (capture d'écran)

Les derniers rebranchements devraient s'effectuer d'ici demain (mardi). Au plus fort, près de 17 000 clients étaient privés de courant dans la région.

BRANCHES ET ARBRES TOMBÉS

La Société d'État mentionne qu'il y a notamment beaucoup de travail à faire pour dégager les arbres et les branches tombés sur le réseau en plus des remplacements de poteaux.

Les forts vents ont également causé des dommages à certaines résidences alors que des panneaux de circulation, des abris d'auto et d'autres débris ont circulé sur de bonnes distances.