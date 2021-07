Parc à Parc : nouveau circuit riverain à Drummondville

Un nouveau circuit riverain mettant en valeur les parcs situés en bordure de la rivière Saint-François à Drummondville vient d'être lancé. L'initiative ''Parc à Parc'' a comme objectif de faire parcourir les abords de la rivière par la population et les visiteurs.

Un important dispositif de signalisation a été implanté à 14 points d'intérêt qui composent le circuit riverain de 45 km.Le système a été conçu sur le modèle que l'on retrouve dans les parcs d'attractions et renseigne notamment sur les distances à parcourir entre chacun des parcs.

Ville de Drummondville

Les deux secteurs du Parc régional de la Forêt Drummond ont été intégrés au circuit (rive est et rive ouest), tout comme le parc du Sanctuaire. Les usagers peuvent circuler de St-Joachim au parc Kounak et ensuite se rendre jusqu'à la Forêt Drummond en passant par le centre-ville.

Les déplacements en vélo sont privilégiés, mais d'autres moyens peuvent aussi être utilisés comme la marche.

" On l'a bien vu durant la pandémie : les parcs et les espaces verts, c'est précieux. Nous voulons que les abords de la rivière deviennent un lieu névralgique d'activités de plein air. Avec Parc à Parc, tous les citoyens de Drummondville peuvent devenir riverains et profiter de leur rivière. On leur propose ainsi de longer la rive, d'un parc à l'autre, de la parcourir de tous bords tous côtés, pour pratiquer différentes activités ou encore tout simplement pour relaxer. "

- Alain Carrier, maire de Drummondville

APPLICATION MOBILE

Une application Web a aussi été développée en complément pour en savoir plus sur les 14 points d'intérêt et permet aussi la géolocalisation.

Voici la liste des 14 parcs riverains qui composent le nouveau circuit Parc à parc, présentés en ordre alphabétique :