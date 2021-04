Parc industriel en développement à St-Charles

Drummondville développera la 11e zone industrielle du grand Drummond dans le secteur Saint-Charles, le long du boulevard Foucault, entre l'autoroute 20, les terrains de Sintra et les installations d'Hydro-Québec. Le contrat de plus de 500 000$ pour les plans et devis a été attribué à la firme Pluritec.

Drummondville vise l'aménagement d'une zone industrielle de 3 à 4 millions de pieds carrés pouvant accueillir une dizaine d'entreprises. La Société économique de Drummondville souhaite bien sûr l'arrivée de nouvelles entreprises, mais veut aussi soutenir les projets locaux.

"Ces pieds carrés industriels là vont aussi permettre à des entreprises déjà localisées dans d'autres zones industrielles de pouvoir faire certaines expansions de leurs opérations drummondvilloises dans cette future zone industrielle. C'est très important, car il y a quand même un développement endogène que Drummondville suit parce qu'on a des entreprises qui grandissent."

- Martin Dupont est directeur général de la SDED

DÈS 2022 ?

Des démarches d'expropriation ont été entamées dans le secteur visé pour l'aménagement de la zone industrielle. Drummondville espère pouvoir signer des ententes de gré à gré. L'objectif serait de développer le projet et que les premiers terrains soient prêts en 2022.

VITRINE 55 À PLEINE CAPACITÉ

Par ailleurs, soulignons que la Vitrine 55, l'un des plus récents parcs industriels développés à Drummondville, sera au maximum de sa capacité sous peu. Une offre d'achat a été déposée pour le dernier terrain libre. L'offre d'achat sera présentée dans les prochaines semaines au conseil municipal de Drummondville. Selon la SDED, la vente devrait se conclure sous peu.

La MRC de Drummond compte sur environ 600 entreprises manufacturières.