Parc régional de la Forêt Drummond : un incontournable en devenir

La MRC de Drummond souhaite que le Parc régional de la Forêt Drummond devienne la signature récréotouristique de la région.

Le premier plan directeur du Parc régional de la Forêt Drummond a été élaboré en ce sens.

La première mission de la MRC Drummond sera de protéger ce joyau naturel tout en facilitant l'accès des lieux aux citoyens.

Le Parc régional de la Forêt Drummond deviendra un lieu prévilégié pour la pratique d'activités de plein air, et ce, en toutes saisons. Des projets importants touchant le vélo de montagne de type cross-country et le vélo sur neige se concrétiseront dès l'obtention des autorisations requises. La poursuite de la mise en valeur de la boucle des Érables argentés et la bonification du réseau de sentiers de randonnée pédestre sont aussi prévus. S'ajoute à cela l'implantation d'accès à la rivière pour la pratique de la pêche et de loisirs nautiques comme le kayak ou la planche à pagaie.

DES ACTIVITÉS 4 SAISONS

La MRC de Drummond souhaite développer autant la rive ouest que la rive est de la rivière St-François.

Carole Côté, préfète de la MRC de Drummond :

" Le Parc régional de la Forêt Drummond bénéficie déjà d'une cote d'amour exceptionnelle auprès du public. Le plan directeur vient énoncer une vision claire et proposer des actions qui le rendront encore plus attrayant et qui en feront un lieu de prédilection pour les amateurs de nature et de plein air. L'heure est venue de nous retrousser les manches et de travailler avec nos partenaires pour concrétiser ce grand projet collectif."

UN INCONTOURNABLE EN DEVENIR

Le plan directeur pour le Parc régional de la Forêt Drummond vise aussi à appuyer la foresterie durable et les activités d'éducation et d'animation. L'offre de services et d'infrastructures (aires de repos, aires d'obervations, signalisations...etc.) sera aussi boninifié au fil des ans.

Outres les fonds provenant de la MRC et de ses partenaires, le projet compte sur une aide financière de 2M$ sur 5 ans du gouvernement du Québec.

La Parc régional de la Forêt Drummond, un vaste massif forestier de près de 20 km carrés, a été acquis par la MRC de Drummond en juillet 2018.